Планктон для очистки водоема запустили в пруд Люберец

В Баулинский пруд в деревне Островцы городского округа Люберцы запустили планктон хлореллы, который борется с вредными микроорганизмами, убирает неприятные запахи и насыщает воду кислородом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее жители д. Островцы обратились в администрацию городского округа Люберцы по вопросу сброса канализации в пруд по ул. Баулинской с просьбой ликвидировать сброс и привести водоем в надлежащее состояние. Специалистами был осуществлен отбор проб воды в пруду, по результатам которого подтвердилось превышение загрязняющих веществ. В ходе обследования обнаружен сброс несанкционированных канализационных стоков, в настоящее время тампонирован, загрязненные стоки больше не поступают в водоем.

Для нормализации состояния воды, организация, специализирующаяся на расчистке водоемов запустила в воду планктон хлореллы. Хлорелла — род одноклеточных зеленых водорослей, которые отлично справляются с очисткой воды посредством фотосинтеза. Планктон насытит воду кислородом, что способствует его зарыблению.

Запуск хлореллы осуществляется в три этапа. Первый запуск состоялся 18 апреля. Второй этап запуска запланирован через три недели, заключительный запланирован на 21 августа 2025 года.

Также принято решение о расчистке с 1 июля 2025 года водоема от бытовых отходов и сорной растительности. На второе полугодие 2025 года запланированы работы по ремонту гидротехнического сооружения на Баулинском пруду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.