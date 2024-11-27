Мышь напала на школьника в туалете лицея в Подмосковье

О произошедшем на портале «Добродел» сообщила местная жительница, чей сын стал жертвой нападения животного. По ее словам, ребенок зашел в туалет, а там на него набросилась мышь. Она укусила школьника.

Мать потерпевшего рассказала, что после инцидента ребенок отправился к школьной медсестре. Та обработала рану зеленкой и отправила мальчика домой.

Мать школьника требует, чтобы лицей проверили на соблюдение санитарных норм.

Ранее в Подмосковье ученица 9-го класса на перемене избила четвероклассницу. Старшеклассница била девочку по голове, ногам и животу.