Мышь напала на школьника в туалете лицея в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Типичная Шатура»
В туалете лицея подмосковной Шатуры мышь напала на ученика. Школьник отделался одним укусом, сообщает Telegram-канал «Типичная Шатура».
О произошедшем на портале «Добродел» сообщила местная жительница, чей сын стал жертвой нападения животного. По ее словам, ребенок зашел в туалет, а там на него набросилась мышь. Она укусила школьника.
Мать потерпевшего рассказала, что после инцидента ребенок отправился к школьной медсестре. Та обработала рану зеленкой и отправила мальчика домой.
Мать школьника требует, чтобы лицей проверили на соблюдение санитарных норм.
Ранее в Подмосковье ученица 9-го класса на перемене избила четвероклассницу. Старшеклассница била девочку по голове, ногам и животу.