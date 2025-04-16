Мыла окна: в Екатеринбурге пенсионерка рухнула с балкона на крышу авто и выжила
Baza: в Екатеринбурге пенсионерка выжила, выпав из окна 6 этажа при мойке окон
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В Екатеринбурге 80-летняя пенсионерка выжила после падения из окна и приземления на крышу автомобиля, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения на домофоне видно, как у подъезда стоит автомобиль марки Hyundai Solaris. Затем на крышу легковушки приземляется пожилая женщина, выпавшая из окна многоквартирного дома.
Жительница Екатеринбурга выпала из балкона 6-го этажа во время мытья окон. Удивительно, но после падения пенсионерка осталась в сознании и даже разговаривала с очевидцами.
Прибывшая на место карета скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшую в местную больницу.