«Мы с пушкой!»: уральский военком-гангстер похвастался миллионами в портфеле

Уральский военком похвастался на видео миллионами рублей в портфеле и пистолетом

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина, похожий на военного комиссара города Каменска-Уральского и Каменского района Свердловской области Олега Цибуха, хвастается крупной суммой и пистолетом, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

На опубликованных кадрах, снятых в автомобиле, офицер демонстрирует большую сумму денег в портфеле. Затем он достает пистолет и хвастается оружием.

«Мы гангстеры? Нет. Мы — русские! Ребята, полный портфель бабла! Мы с пушкой», — заявляет мужчина.

Видеозапись вызвала много вопросов. Военком быстро объяснился, что деньги — это субсидия Минобороны на квартиру, а пистолет — его личный. Он также уточнил, что имеет разрешение на ношение оружия. По словам Цибуха, с октября 2023 года он покинул войска, устроился работать учителем ОБЖ, затем стал военкомом.

Визуально в портфеле около 5 млн рублей. По информации ИА «Время Press», кадры сняты весной или зимой, еще до назначения Цибуха на должность военкома. Надзорные органы уже начали проверку после публикации скандального видео.

Предшественником Цибуха на этой должности был Евгений Кудинов, который уволился в апреле 2024 года. По неофициальным данным, он ушел из-за «низкой зарплаты и психологической усталости».