Зацепер проехал на кабине от станции «Трубной» до «Сретенского бульвара»

Полицейские метро Москвы привлекли к административной ответственности 16-летнего зацепера. Он опасно проехался на электрическом поезде, сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подросток зацепился за кабину электрического поезда на станции московского метро «Трубная» в хвосте состава. Так он проехал по тоннелю до «Сретенского бульвара».

Правонарушение попало на камеры, установленные в метро. Полицейские идентифицировали зацепера и составили на него протокол об административных правонарушениях по статьям 11.15.1 (нарушение требований в области транспортной безопасности» и 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в запрещенных местах).

Собранные материалы отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Балашихи Московской области. Против отца подростка-зацепера составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее в Подмосковье 16-летнего зацепера убило током на крыше электрички. Это произошло в городском округе Орехово-Зуево.