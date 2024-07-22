МВД Украины ищет мужчину в панаме и красных перчатках по делу об убийстве Фарион

«Возраст — около 20 лет, рост — 170-180 см, худощавое телосложение. По данным полиции, в момент преступления мужчина был в панаме и красных перчатках», — указано в Telegram-канале ведомства

МВД также опубликовало фотографии и видео разыскиваемого мужчины.

В Фарион неизвестный совершил несколько выстрелов 19 июля во дворе ее дома во Львове. С ранением в висок ее доставили в больницу, где она позже скончалась.

Фарион активно выступала за запрет русского языка и конфликтовала с рядом националистических организаций Украины.