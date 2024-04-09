МВД России объявило в розыск экс-депутата Норвегии за наемничество на стороне ВСУ

РФ объявила в международный розыск экс-депутата Норвегии Эйру за наемничество

Бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру объявили в международный розыск за наемничество на стороне ВСУ, сообщает ТАСС .

Как заявил анонимный источник в правоохранительных органах, Эйру ищут в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

«Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте», — отметил источник.

Специальная военная операция России продолжается на Украине. Авиация ВС РФ на харьковском направлении уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ.