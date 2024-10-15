МВД Подмосковья заинтересовалось жестким избиением молодого человека подростками

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Полицейские проверяют видеозапись с жестким избиением молодого человека подростками в Лобне. Инцидент произошел, предположительно, в микрорайоне Красная Поляна, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы заявление в связи с правонарушением никто не подавал. Тем не менее полицейские выясняют детали инцидента и определяют список лиц, участвовавших в нем.

Днем 15 октября в Telegram-канале «Московская область 24» было опубликовано видео, на котором толпа подростков избивает парня. В нападении участвовали семь человек — четыре девушки и трое молодых мужчин.

На записи подростки окружили пострадавшего и жестко наносили удары кулаками. Затем парня запихнули в автомобиль и продолжили атаковать.

Ранее водитель автобуса избил подростка в Раменском. Против него СК открыл уголовное дело.