МВД переобъявило в розыск блогера Косенко, бросившего в сугроб младенца

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в карточке блогера из базы розыска МВД РФ.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его на 2 месяца.

В настоящее время блогер находится за пределами России. Решение суда вступит в силу с момента его экстрадиции на родину или с момента его задержания на территории РФ.

По данным суда, блогера обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ. Косенко не просто бросил младенца в сугроб, подвергнув его жизнь и здоровье угрозе, но и фиксировал все на видео, которое в дальнейшем распространил через собственные аккаунты в популярных соцсетях.

Сергей Косенко снял и распространил в Сети видео с опасными действиями в отношении двухмесячного сына в январе 2024 года. На опубликованных кадрах видно, как мужчина поднимает вверх младенца, одетого в зимнюю одежду, и с улыбкой на лице бросает в сугроб. Позднее за ролик с экстремальными действиями Косенко осудили подписчики, и ему пришлось извиняться. Осенью 2024 года полиция России объявила блогера в розыск из-за вышеописанного инцидента с младенцем.