МВД озвучило судьбу задержанных за беспорядки в Коркине

Всех задержанных за беспорядки в Коркине отпустили

Начальник главка МВД по Свердловской области Сергей Космачев заявил, что всех людей из Коркина, которых задержали во время беспорядков после убийства таксистки, отпустили из полиции. После нашумевших событий главу городского ОВД отстранили от исполнения обязанностей, сообщает ТАСС .

Тело работницы такси нашли вечером 23 октября в автомобиле. Следователи считают, что во время ссоры ее убил один из представителей цыганской диаспоры. У погибшей осталось двое несовершеннолетней детей.

По данным властей Челябинской области, после убийства таксистки на улицы вышли примерно 150 жителей Коркина. Начались беспорядки, сопровождающиеся поджогами машин и домов.

Во время беспорядков один из цыган начал стрелять по протестующим. Во время пальбы ранили двух мужчин, участников народного схода. Позже силовики задержали главу цыганской диаспоры.

По данным Следственного комитета, отношения горожан с цыганами давно были натянуты — жители Коркина жаловались на диаспору. Дело об убийстве таксистки находится на особом контроле в Главном следственном управлении СК.

По обвинению в расправе над жительницей Коркина на два месяца арестовали местного цыгана. Возбуждены уголовные уголовные дела по части 1 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).