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МВД: никто не пострадал во время стрельбы у Пироговского водохранилища в Мытищах

Полицейские задержали и привезли в отдел жителя Мытищ за нарушение общественного порядка. Он устроил стрельбу на пляже «Дубрава» около Пироговского водохранилища. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел утром 26 сентября. В часть позвонили и пожаловались на мужчину, который достал пистолет на пляже «Дубрава» около Пироговского водохранилища.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия спустя несколько минут. Полицейские обнаружили, что мужчина сделал несколько выстрелов в воздух. Затем он бросил оружие на землю.

Мужчину 1978 года рождения привезли в участок. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из-за сноса летних домиков рядом с Пироговским водохранилищем.