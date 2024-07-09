сегодня в 15:25

«МВД Медиа»: подросток пострадал в массовом ДТП в Подмосковье

Семь автомобилей столкнулись на 59 км трассы М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом. В результате ДТП пострадал подросток, сообщает «МВД Медиа» .

ЧП произошло во вторник около 11:50. Предварительно, на трассе произошло столкновение 7 автомобилей, которые двигались в сторону Москвы в попутном направлении. В результате ДТП различные травмы получил 15-летний подросток.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что 5 человек погибли в ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. Еще двоих пострадавших госпитализировали в медучреждение.