МВД: лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Павловском Посаде

Полицейские задержали в Павловском Посаде супругов, 44-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которые оборудовали нарколабораторию в арендуемом доме, сообщает «МВД Медиа» .

Такой способ заработка супружеской паре предложил неизвестный в одном из мессенджеров. Для создания лаборатории по производству наркотиков злоумышленники переехали из Ставропольского края в Подмосковье. Около деревни Васютино они арендовали дом. Затем через тайники получили все нужное для производства «синтетики»: ингредиенты и оборудование. Супруги планировали продавать наркотики с помощью тайников-закладок.

Мужа и жену задержали в помещении лаборатории. При осмотре дома, построек и участка было найдено 14 контейнеров с кристаллическим и порошкообразным веществами, 111 металлических и пластиковых канистр с жидкостями, химический реактор.

По экспертному заключению, вещества в контейнерах общей массой свыше 43 кг содержат в составе мефедрон. В 34 канистрах выявили 87 кг прекурсора, применяющегося для изготовления наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (подготовка к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленников заключили под стражу.