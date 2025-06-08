Мужчины устроили ночные разборки в столичной Коммунарке

Мужчину ранили ножом во время драки в столичной Коммунарке

В столичной коммунарке неизвестные устроили ночные разборки. В ход пошли ножи. В результате ранен один человек, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на улице Александры Монаховой. Во двор дома приехала скорая помощь и полицейские.

На опубликованном видео правоохранители допрашивают мужчину. Рядом на асфальте виднеется лужа крови. В результате потасовки был ранен 52-летний мужчина. Ему попали ножом в плечо, но задели сосуд, из-за чего была обильная кровопотеря.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее подозрительный мужчина с пистолетом напугал жителей столичной Коммунарки. Он прятался в кустах, а затем достал оружие и стал оглядываться по сторонам.