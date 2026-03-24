Мужчины помочились на ДОТ оборонительного рубежа в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое мужчин справили нужду на ДОТ оборонительного рубежа «Ижора» на улице Димитрова. Нарушителей задержали, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Местный житель стал свидетелем того, как мужчины помочились на ДОТ оборонительного рубежа. Он вызвал полицию. Полицейские задержали злоумышленников за осквернение памятника.
Кадры с задержанием опубликованы в Сети. Судя по ним, инцидент произошел вечером 23 марта. На видео запечатлено, как правоохранители садят нарушителей в машину, чтобы доставить в отдел.
Подозреваемым 41 и 45 лет. Ранее они попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и наркотики, а младший — еще и за грабеж.
ДОТ оборонительного рубежа «Ижора» на улице Димитрова — музей, посвященный ведению боевых действий в данной местности в период блокады Ленинграда.
Ранее на семью завели дело после гендерпати возле мемориала Жукову в Калужской области. На памятник попала синяя краска.
