сегодня в 16:50

Мужчины помочились на ДОТ оборонительного рубежа в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин справили нужду на ДОТ оборонительного рубежа «Ижора» на улице Димитрова. Нарушителей задержали, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Местный житель стал свидетелем того, как мужчины помочились на ДОТ оборонительного рубежа. Он вызвал полицию. Полицейские задержали злоумышленников за осквернение памятника.

Кадры с задержанием опубликованы в Сети. Судя по ним, инцидент произошел вечером 23 марта. На видео запечатлено, как правоохранители садят нарушителей в машину, чтобы доставить в отдел.

Подозреваемым 41 и 45 лет. Ранее они попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и наркотики, а младший — еще и за грабеж.

ДОТ оборонительного рубежа «Ижора» на улице Димитрова — музей, посвященный ведению боевых действий в данной местности в период блокады Ленинграда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.