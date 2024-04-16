Мужчину жестоко зарезали в центре Москвы

СК: тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в центре Москвы

В столице возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины с ножевыми ранениями. Тело нашли утром 16 апреля вблизи Комсомольской площади, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

На теле зафиксировали признаки насильственной смерти. На его туловище обнаружено не менее двух ножевых ранений.

Криминалисты работают на месте происшествия, будут проведены судебные экспертизы. Следователи ищут человека, который причастен к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее неизвестный мужчина на Садовой-Кудринской улице в Москве напал на прохожую и угрожал ей убийством. Он также ударил по голове 25-летнюю девушку.