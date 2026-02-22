сегодня в 18:59

Мужчину с дробовиком и канистрой застрелили у резиденции Трампа во Флориде

Мужчину с дробовиком и канистрой застрелили у резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Флориде.

Об этом заявил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.

Согласно предварительной информации, молодого человека около 20 лет заметили у северных ворот поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Злоумышленника застрелили на месте. При нем обнаружили дробовик и канистру для топлива.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы мужчины. В момент инцидента американский лидер находился в Вашингтоне.

