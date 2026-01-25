сегодня в 11:50

Пограничники США расстреляла медбрата за попытку помочь женщине в ходе протестов

В американском штате Миннесота Федеральные агенты погранслужбы застрелили 37-летнего медбрата Алекса Джеффри Претти во время протестов, сообщает News.ru .

Как пишет NBC News, мужчина пытался оказать помощь одной из протестующих, которая упала после толчка силовиков.

Этот инцидент вызвал жесткую реакцию правоохранителей, перекрытие улиц, а также резкое осуждение со стороны губернатора штата Тима Уолца.

По данным издания, тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января. Простеты проходили, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за сильного ветра ощущался как минус 37. Люди митинговали против ужесточения иммиграционной политики в стране.

