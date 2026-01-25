Пограничники США расстреляла медбрата за попытку помочь женщине в ходе протестов
В американском штате Миннесота Федеральные агенты погранслужбы застрелили 37-летнего медбрата Алекса Джеффри Претти во время протестов, сообщает News.ru.
Как пишет NBC News, мужчина пытался оказать помощь одной из протестующих, которая упала после толчка силовиков.
Этот инцидент вызвал жесткую реакцию правоохранителей, перекрытие улиц, а также резкое осуждение со стороны губернатора штата Тима Уолца.
По данным издания, тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января. Простеты проходили, несмотря на 27-градусный мороз, который из-за сильного ветра ощущался как минус 37. Люди митинговали против ужесточения иммиграционной политики в стране.
