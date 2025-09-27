Мужчину на самокате насмерть сбили в Санкт-Петербурге
Смертельная дорожная авария произошла с самокатом, велосипедом и машиной такси в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.
В результате аварии погиб мужчина, который ехал на электросамокате. Состояние велосипедиста медики оценивают как легкой степени тяжести.
Оперативные службы города устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее один человек погиб в ДТП в Прибрежном проезде в Москве. Там столкнулись автомобили Chevrolet и BMW.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.