сегодня в 08:32

Мужчину на самокате насмерть сбили в Санкт-Петербурге

Смертельная дорожная авария произошла с самокатом, велосипедом и машиной такси в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ .

В результате аварии погиб мужчина, который ехал на электросамокате. Состояние велосипедиста медики оценивают как легкой степени тяжести.

Оперативные службы города устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее один человек погиб в ДТП в Прибрежном проезде в Москве. Там столкнулись автомобили Chevrolet и BMW.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.