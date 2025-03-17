Мужчину и женщину обожгло кипятком после прорыва на Полярной улице в Москве
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Мужчину и женщину обожгло кипятком после прорыва трубы с горячей водой на Полярной улице в Москве. Жидкость залила практически километр дорожного полотна, сообщает «112».
На опубликованных видео улица залита водой. От нее идет пар.
Пострадавшие мужчина и женщина случайно вступили в горячую воду. В зоне аварии припаркованы примерно 50 машин.
Службы города работают на месте происшествия. Прорыв успешно локализовали, сообщает «Осторожно, Москва».
Прорыв на улице в московском Медведково произошел около 14:00. Горячая вода растекалась по проезжей части и трамвайным путям.