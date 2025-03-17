Мужчину и женщину обожгло кипятком после прорыва на Полярной улице в Москве

Мужчину и женщину обожгло кипятком после прорыва трубы с горячей водой на Полярной улице в Москве. Жидкость залила практически километр дорожного полотна, сообщает « 112 ».

На опубликованных видео улица залита водой. От нее идет пар.

Пострадавшие мужчина и женщина случайно вступили в горячую воду. В зоне аварии припаркованы примерно 50 машин.

Службы города работают на месте происшествия. Прорыв успешно локализовали, сообщает «Осторожно, Москва».

Прорыв на улице в московском Медведково произошел около 14:00. Горячая вода растекалась по проезжей части и трамвайным путям.