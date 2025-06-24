Мужчине, швырнувшему на пол ребенка в Шереметьеве, предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение фигуранту уголовного дела по факту покушения на убийство 2-летнего мальчика в аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

На допросе иностранный гражданин рассказал, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка он не смог.

Ночью 24 июня неадекватный мужчина напал на ребенка в аэропорту Шереметьево. На появившихся в Сети кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику, поднимает его на руки и сильно бросает на пол.

Оказалось, что подозреваемый — 31-летний гражданин Белоруссии, который находился под наркотиками. По данным источника, перед нападением на малыша мужчина употребил марихуану. Во время беседы с полицией он также странно жестикулировал и не мог внятно говорить.

Двухлетний пострадавший получил переломы позвоночника и свода черепа. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан.