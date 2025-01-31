Мужчина жестоко избил соседа по палате в доме престарелых в Новой Москве за храп

73-летний пенсионер сильно храпел, из-за чего сосед по палате жестоко избил его. Инцидент произошел в доме престарелых в Остафьеве в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

Двое мужчин находились в пятиместной палате. 73-летний мужчина заснул, а в какой-то момент начал сильно храпеть.

Это не понравилось его соседу по палате, 64-летнему мужчине. Он подошел к пенсионеру и несколько раз сильно ударил его по голове.

Пострадавшего госпитализировали. Он находится в реанимации. Агрессора задержали правоохранители.

Ранее неадекват зверски избил женщину в подъезде в Приморье. Затем он надругался над ней.