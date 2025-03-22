Мужчина заживо сгорел у Вечного огня на площади Победы в Рязани

На монументе Победы в Рязани утром в субботу загорелся человек, он погиб, сообщает Ya62.ru .

Инцидент произошел в 05:24. Мужчина погиб до приезда медиков скорой помощи. Труп доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Личность погибшего мужчины еще не установлена. На вид ему от 40 до 45 лет.

Ранее тракторист засыпал землей двух подростков, пытаясь потушить пожар в заброшке. О нахождении там ребят никто не знал.