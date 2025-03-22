Тракторист засыпал землей двух подростков, пытаясь потушить пожар в заброшке

В деревне Ключи в Свердловской области два подростка сгорели во время пожара в заброшенном сарае. Никто не знал, что дети были там, поэтому попросили тракториста засыпать огонь кучей земли со снегом, сообщает E1.ru .

Трагедия произошла 20 марта. Вечером подростков стали искать родители и подняли по тревоге соседей. Их пытались найти по всей деревне, не смотрели только в выгоревшей постройке.

«Мы думали, что они были там, подожгли этот сарай и убежали. Двери были открыты. Решили, что мальчики испугались, что их будут ругать, и где-то спрятались», — поделилась местная жительница.

Деревянный сарай находился на окраине деревни очень близко к домам, поэтому, когда постройка загорелась, жители испугались, что огонь перекинется на жилье. Они не дождались пожарных, тракторист приехал к заброшке и засыпал ее землей со снегом. Никто не думал, что мальчики находятся внутри.

Поздно вечером мама одного из пропавших обратилась в полицию. Участковый сразу проявил интерес к пожару. Когда кучу земли раскопали, то под ней нашли тела подростков.

«Я очень переживаю, даже уснуть не могу. Меня попросили потушить здание. Сказали, что дети подожгли и убежали. Сейчас меня затаскали, в Следственный комитет вызывали, всю ночь допрашивали как свидетеля», — сказал тракторист.

Он добавил, что по словам следователей, на момент возгорания в заброшке мальчики были уже мертвыми. Они надышались чего-то и не пытались спастись от огня.