Мужчина забыл сына-подростка на трассе под Воронежем, пока тот ходил в туалет

Отец забыл сына-подростка на трассе в Воронежской области и заметил его пропажу только спустя 14 км, когда ему позвонили диспетчеры, сообщает Baza .

Семья возвращалась из отпуска и ехала по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент водитель заблудился и остановил автомобиль, чтобы спросить дорогу. В это же время его сын вышел в туалет.

Спустя несколько минут мужчина вернулся, сел в машину и отправился дальше. Он даже не заметил, что сына нет в салоне. К тому же парень оставил телефон в авто.

Подросток дошел до пункта оплаты и сообщил о ситуации. Сотрудники выдали ребенку куртку, чтобы он не замерз, и доложили аварийному комиссару, а тот смог дозвониться до отца мальчика. Примечательно, что мужчина на тот момент отъехал уже на 14 км и опомнился только после звонка.

Ранее водитель машины ГАЗ устроил смертельное ДТП с иномаркой на МКАД. Он ехал задним ходом и врезался в грузовой автомобиль Hyundai.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.