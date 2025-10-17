сегодня в 16:43

Мужчина забил сестру молотком и расправился с ее сожителем под Ростовом

В Ростовской области разыскивают мужчину, который совершил двойное убийство. Он жестоко расправился с сестрой и ее сожителем, сообщает РЕН ТВ .

Погибшие — 57-летняя Елена К. и 62-летний Александр П. В их убийстве подозревается 49-летний мужчина, брат Елены.

По предварительным данным, он забил насмерть сестру, убил ее сожителя, после чего решил скрыться на автомобиле марки Renault Logan. Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль подозреваемого был найден. Самого подозреваемого сейчас разыскивают.

Ранее суд в Москве арестовал мужчину, насмерть забившего приятеля ножом во время застолья. Между приятелями произошел конфликт, в ходе которого один пырнул ножом другого в область бедра.

