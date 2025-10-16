Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть забившего приятеля ножом во время застолья

Московский суд заключил под стражу 24-летнего мужчину, который зарезал ножом своего знакомого в ходе совместного распития спиртного, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ночь на 14 октября мужчина вместе с приятелем устроили застолье в квартире у товарища на Сормовской улице. Затем между приятелями произошел конфликт, в ходе которого мужчина пырнул ножом оппонента в область бедра.

После удара нападавший и хозяин квартиры попытались остановить кровотечение, наложив жгут, но безуспешно. Тогда злоумышленник перенес пострадавшего в другую комнату, а сам остался продолжил распивать спиртное. Спустя непродолжительное время раненный приятель скончался от кровопотери.

В отношении 24-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Он признал вину, следователи предъявили ему обвинение.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.