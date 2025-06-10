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Мужчина взобрался на крышу кабинки колеса обозрения в Москве на высоте 140 м

На ВДНХ заметили мужчину, который взобрался на крышу кабинки колеса обозрения. Высота аттракциона «Солнце Москвы» составляет 140 м, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Сети появились кадры, на которых видно, что мужчина стоит на самой вершине аттракциона на кабинке. Возле «Солнца Москвы» собралась охрана, ведутся переговоры по рации.

По словам представителей аттракциона, колесо обозрения продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сотрудники МЧС России прибыли на помощь посетителям парка аттракционов «Остров мечты» в Москве, где по неустановленной причине сломался аттракцион «Воздушный поезд» с пассажирами внутри.