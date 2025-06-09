«Находимся на большой высоте»: люди застряли на аттракционе в «Острове мечты»

17 человек застряли на высоте на аттракционе в столичном «Острове мечты»

Сотрудники МЧС России прибыли на помощь посетителям парка аттракционов «Остров мечты» в Москве, где по неустановленной причине сломался аттракцион «Воздушный поезд» с пассажирами внутри. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Мы находимся на высоте 10 метров. В парке аттракционов „Остров мечты“. Нас уже спасают. <…> Поезд неожиданно остановился. И мы находимся на большой высоте», — рассказала Telegram-каналу «МК: срочные новости» девушка, застрявшая на аттракционе.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек из личного состава столичного МЧС разворачивали на земле спасательную операцию. Сотрудники чрезвычайного ведомства готовились спустить людей со сломанного аттракциона.

На десятиметровой высоте, по данным ГУ МЧС РФ по Москве, застряли 17 человек. Пятеро из них — дети. Обстоятельства случившегося выясняются, спасатели держат ситуацию на контроле.