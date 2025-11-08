Мужчина выстрелил в обозвавшего его геем* коллегу в крымском Севастополе

Россиянин устроил стрельбу в подъезде коллеги, который обозвал его гомосексуалистом* из-за татуировки Playboy. Конфликт произошел между двумя рабочими на стройке в Севастополе в Крыму, сообщает Baza .

Один мужчина обозвал другого геем* за то, что у него на шее был набит кролик — логотип известного эротического журнала Playboy. Слова сильно обидели строителя. Он на протяжении полугода держал в себе злость и решил отомстить.

Мужчина выпил, взял с собой приятеля и брата, после чего поехал к обидчику. Затем устроил стрельбу в подъезде. Правоохранители задержали напавших. Никто не пострадал.

Ранее в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело из-за гибели одного человека и нанесения телесных повреждений другому рядом с развлекательным центром в Кемерове. Инциденту предшествовала ссора между двумя группами людей 8 ноября в 03:00 у одного из заведений на Советском проспекте.

*Международное движение ЛГБТ внесено Минюстом РФ в реестр экстремистов, террористов, и запрещено в России.

