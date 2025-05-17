Мужчина вырубил посетителя столичного бара в ссоре

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Конфликт между мужчинами произошел в баре на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На улице злоумышленник подошел к 21-летнему оппоненту и ударил его рукой в голову. Пострадавшего доставили в больницу. У пациента выявили причинение тяжкого вреда здоровью.

С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил нападавшего под стражу. Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью).

Ранее в Кемеровской области бытовая ссора между сожителями едва не закончилась трагедией — причиной стал конфликт из-за шести кошек.