Конфликт из-за кошек закончился поножовщиной в Кузбассе

В Кемеровской области бытовая ссора между сожителями едва не закончилась трагедией — причиной стал конфликт из-за шести кошек, сообщает Сiбдепо .

Женщина вернулась домой и обнаружила, что пьяный сожитель устроил в квартире погром — выкинул вещи из шкафов и раскидал их по дому. Мужчина объяснил агрессию тем, что его раздражают кошки.

Перепалка переросла в драку: он начал кричать и замахнулся на нее кулаком. Женщина, которая в тот момент мыла посуду, схватила нож и ударила его в грудь.

Суд признал женщину виновной в причинении вреда здоровью, но учел обстоятельства и назначил условное наказание.