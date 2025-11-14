Мужчина в Татарстане поспал на постельном белье с сюрпризом и сжег спину

сегодня в 14:12

В Татарстане молодой человек получил ожоги из-за постельного белья

В Татарстане мужчина лег спать, а утром увидел на спине сильнейшие ожоги. Все дело — в постельном белье, которое было постирано азиатскими капсулами, сообщает Mash .

26-летний житель Татарстана лег спать как обычно, ничто не предвещало беды. Проснувшись, он почувствовал сильный зуд и жжение. Вскоре он увидел, что вся его спина покрылась багровыми волдырями.

Мужчина срочно обратился в больницу. Медики диагностировали у него химический ожог 1-2 степени. Пострадавшему промыли раны.

Вскоре выяснилось, что супруга мужчины накануне постирала постельное белье новым азиатским «чудосредством». Эти капсулы могли содержать концентрированные поверхностно-активные вещества. При попадании на кожу они вызвали ожог.

Ранее в Хакасии 32 человека пострадали из-за ламп в кинотеатре. Один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции, которые продолжали работать во время сеанса.

