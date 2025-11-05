Детям сожгли глаза: в Хакасии 32 человека пострадали из-за ламп в кинотеатре

сегодня в 15:19

В Абакане 32 человека получили ожоги глаз в кинотеатре

В Абакане 12 взрослых и 20 детей получили ожоги глаз во время просмотра фильма в кинотеатре. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус» на сеансе «Папиных дочек». Один из сотрудников забыл выключить кварцевые лампы для дезинфекции, которые продолжали работать во время сеанса.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).

Ранее стало известно, что банда бомжей нападает на детей в Челябинской области. Один из бездомных порезал третьекласснице лицо разбитой бутылкой.

