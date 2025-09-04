Мужчина в Красном Селе кидал бутылки из окна и разбил голову мальчику

Полицейские провели задержание мужчины, который кидался бутылками из окна в Красном Селе. Одна из них угодила в голову ребенку, мальчик попал в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

2 сентября жительница Красного Села пожаловалась, что из окна дома №10, корп. 1, по Кингисеппскому шоссе мужчина кидал в прохожих бутылки. На следующий день врачи больницы сообщили правоохранителям, что к ним привезли шестилетнего мальчика. У него была ушибленная рана головы. Ребенку оказали помощь и отправили лечиться дома.

Мать мальчика пожаловалась, что травму он получил из-за брошенной мужчиной бутылки.

3 сентября правоохранители провели задержание неработающего 34-летнего местного жителя. Его подозревают в том, что он из хулиганских побуждений бросал бутылки из окна квартиры. Против мужчины открыли уголовное дело по ст. 213 ч. 1 УК РФ (хулиганство).

