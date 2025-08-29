сегодня в 14:19

Дело возбудили на хулиганов, бросавшихся камнями в грузовики в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении хулиганов, которые кидались булыжниками в грузовики на Новорижском шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали на 47-м километре трассы. Они бросали камни в проезжающие мимо грузовики, спрятавшись за стенами моста.

Своими действиями хулиганы не только подвергли опасности участников движения опасности, но и повредили автомобили. Всего пострадали как минимум пять фур. Общий ущерб составил 3 млн рублей. В полицию обратился один из пострадавших водителей.

Дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудники устанавливают личности правонарушителей, чтобы задержать их.