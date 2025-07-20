Мужчина в балаклаве разбил кувалдой медиаэкран с бойцами СВО под Челябинском

Жителя Челябинской области задержали за то, что он разнес кувалдой мемориал-медиаэкран, увековечивающему память погибших бойцов СВО, сообщает пресс-служба СК РФ по региону .

Инцидент произошел в городе Аша в ночь с 17 на 18 июля. Действия фигуранта попали на видео. В кадре запечатлено, как мужчина в балаклаве и темной одежде, находясь на Аллее славы на территории Парка культуры и отдыха имени П. И. Пилютова, бьет кувалдой медиаэкран. Завершив свои действия, он скрылся, после чего уехал в другой регион.

В результате хулиганства был причинен ущерб историко-культурному значению мемориала. Кроме того, был нанес вред имуществу МБУ «Районный Дом культуры „Металлург“. Общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Правоохранители смогли в кратчайшие сроки установить личность хулигана. Оказалось, что тот вступил в переписку с неизвестным ему лицом, действующим в интересах Украины. В ходе общения они договорились разбить мемориал.

У фигуранта была найдена видеокамера, на которую он фиксировал свои действия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Его заключили под стражу.

Ранее 24-летний житель Карелии сорвал плакаты с изображениями героев ВОВ. Своими действиями он повредил экспозицию, посвященную ветеранам.