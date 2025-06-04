Мужчина устроил перестрелку возле ТРЦ «Щелковский» в Москве

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Утром 4 июня в районе станции метро «Щелковская» были слышны выстрелы. Неизвестный устроил перестрелку, сообщает Telegram-канал «Гольяново» .

Неадекват стрелял из травматического оружия. Правоохранителям удалось его задержать.

Мужчину в наручниках завели в ТРЦ «Щелковский». Здание перекрыли с улицы.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку из-за измены девушки. Они расстреляли из травматического оружия молодого человека.