Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку из-за измены девушки
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В Оренбурге трое сыновей миллиардера и владельца местной бизнес-империи расстреляли из травматического оружия молодого человека, к которому, предположительно, ушла девушка одного из них, сообщает Baza.
Изначально конфликт между ними начался в ресторане «Карин». Сначала участники стали перекрикиваться, затем молодой человек подошел к одному из братьев и ударил его. Началась драка, но обе компании быстро вышли на улицу.
Камеры наблюдения записали, что братья достали из авто травматические пистолеты, а затем открыли стрельбу по оппоненту, после чего его избили.
Пострадавшего доставили в больницу с шестью пулевыми ранениями. Его прооперировали.
Братья скрылись сразу после стрельбы. Позже в доме одного из них силовики провели обыски. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц). Но пока по делу никого не задержали.