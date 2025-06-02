Сыновья оренбургского миллиардера устроили перестрелку из-за измены девушки

В Оренбурге трое сыновей миллиардера и владельца местной бизнес-империи расстреляли из травматического оружия молодого человека, к которому, предположительно, ушла девушка одного из них, сообщает Baza .

Изначально конфликт между ними начался в ресторане «Карин». Сначала участники стали перекрикиваться, затем молодой человек подошел к одному из братьев и ударил его. Началась драка, но обе компании быстро вышли на улицу.

Камеры наблюдения записали, что братья достали из авто травматические пистолеты, а затем открыли стрельбу по оппоненту, после чего его избили.

Пострадавшего доставили в больницу с шестью пулевыми ранениями. Его прооперировали.

Братья скрылись сразу после стрельбы. Позже в доме одного из них силовики провели обыски. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц). Но пока по делу никого не задержали.