Мужчина спрыгнул на рельсы на станции Мосметро «Кунцево» и поплатился

В Москве арестовали мужчину, спрыгнувшего на рельсы в метро

В Москве 36-летнего мужчину привлекли к административной ответственности после того, как он спрыгнул на рельсы на станции метро «Кунцево» в нарушение правил безопасности. Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадры с моментом происшествия.

На видео с камер видеонаблюдения запечатлено, как мужчина самовольно спускается на пути. Он перешагивает через них, а затем взбирается на платформу, которая находится на другой стороне. Ему помогли подняться другие пассажиры.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные действия являются нарушением правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности).

Нарушителю назначили наказание в виде административного ареста. В прокуратуре напомнили, что за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности можно получить либо штраф от 20 до 40 тыс. рублей, либо арест сроком до 10 суток.

Ранее мужчина выбежал на рельсы прямо перед приближающимся поездом под Красноярском. Состав врезался в него, после чего пострадавший улетел в сторону. Он выжил.

