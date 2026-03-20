Почувствовал себя бессмертным: мужчина перебежал ж/д прямо перед поездом — видео
Мужчина выбежал на рельсы прямо перед приближающимся поездом под Красноярском
Мужчина решил перебежать железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом в Зыкове Сосновоборского муниципального округа Красноярского края. Об этом сообщает Kras Mash.
Мужчине удалось пересечь пути в последний момент. Поезд все же его ударил.
Затем пострадавший улетел в сторону. Он смог выжить.
Сотрудники железной дороги позвонили в скорую помощь. Мужчину увезли в больницу.
На опубликованной записи пострадавший перебегает железнодорожные пути в нескольких метрах от несущегося на него поезда. Состав ехал на огромной скорости.
После того, как поезд отъехал, было видно, что мужчину отбросило ударом состава. Он перекатывался из стороны в сторону.
