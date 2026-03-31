Мужчина спас четверых детей после наводнения в Дагестане

Житель Дагестана по имени Хатиб Джабраилов эвакуировал четверых несовершеннолетних из здания, затапливаемого в результате наводнения. Об этой истории телеканалу РЕН ТВ сообщила его мать Зулейха Хайрулаева.

Со слов женщины, в затапливаемом водой доме были заблокированы и взрослые, и дети. Не дожидаясь прибытия спасателей, Джабраилов раздобыл пилу, с ее помощью перепилил оконную решетку и помог детям выбраться из здания в безопасное место.

Хайрулаева также упомянула, что в разгар наводнения сам Джабраилов пропал из виду примерно на два часа, и родные начали опасаться за его жизнь. Как впоследствии выяснилось, все это время он оказывал помощь еще одному молодому человеку, которого вытаскивал из воды.

При этом, как отметила мать героя, двухэтажный дом, принадлежащий самому Джабраилову, оказался полностью под водой.

Ранее сообщалось, что сотрудник одного из кафе спас девочку, которую смыло потоками воды в Дагестане, когда она вместе с матерью переходила дорогу. Если бы не действия мужчины, малышка, скорее всего, погибла бы.

