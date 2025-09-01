Мужчина снимал штаны и жонглировал ежом на школьной линейке в Новосибирске

В Новосибирске задержали неадеквата, который снимал штаны и жонглировал ежом на школьной линейке в честь 1 сентября. Мужчина хотел таким способом «поразвлекать» волнующихся школьников, сообщает Baza .

Неадекват планировал показать детям несколько фокусов. С собой на торжественное мероприятие он принес ручного ежа для жонглирования, несколько штанов и другой реквизит.

Первым на странного мужчину обратили внимание родители ребят, потому что он постоянно то снимал, то надевал штаны. Взрослые решили, что мужчина — эксгибиционист, но позднее выяснилось, что он такими действиями готовился к фокусу.

Тем не менее на место вызвали полицейских. После громкой беседы они повалили мужчину на землю и задержали. Все это время неадекват кричал. Уже в отделе полиции он извинился за свое поведение и за испорченную линейку.

В ходе задержания ручной ежик мужчины сбежал. Найти его пока не удалось.

