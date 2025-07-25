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Мужчина сломал себе шею, когда неудачно нырнул в озеро в Подмосковье

В Коломенскую больницу привезли 32-летнего мужчину, который сломал себе шею, когда неудачно нырнул в озеро, сообщает SHOT .

Его доставили прямо с отдыха с «травмой ныряльщика». У пострадавшего был сломан шейный позвонок, поэтому ему сдавило спинной мозг. Это могло грозить пациенту параличом.

Нейрохирурги оперировали мужчину три часа. Врачи удалили у него поврежденный позвонок и освободили спинной мозг. Затем заменили удаленный участок аутотрансплантатом.

Через несколько дней мужчину выписали. Сейчас с ним все в порядке.

Ранее москвич оказался на грани жизни и смерти в Турции после неудачного прыжка в воду. Молодой человек получил серьезные травмы, нырнув с пирса 5-звездочного отеля.