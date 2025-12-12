сегодня в 13:23

Мужчина съел кусок свинины и получил инфаркт в Москве

Москвич оказался в больнице после того, как съел кусок свинины. У него произошел инфаркт, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчине стало плохо сразу после того, как он поел свинину. Его экстренно госпитализировали.

Выяснилось, что у москвича редкий случай синдрома Коуниса первого типа, при котором происходит спазм коронарных артерий, приводящий к острому инфаркту миокарда. Они возник из-за сильной аллергической реакции.

Медики оперативно стабилизировали состояние пациента, у которого был кардиогенный шок. Сейчас он уже дома, продолжает восстанавливаться.

