Мужчина разнес топором автобусную остановку в Жуковском

сегодня в 18:48

Ночью 33-летний мужчина испортил топором автобусную остановку на улице Гагарина в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Дебошир разбил стекла на остановке. По факту вандализма силовики возбудили уголовное дело. За осквернение зданий и сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в других общественных местах предусмотрена уголовная ответственность. Это регулирует статья 214 УК РФ (вандализм).

Ответственность за вандализм начинается с 14-летнего возраста.

Ранее в Нижегородской области вандалы сломали общественный туалет. Там повредили электропроводку, разбили указатель эвакуации, запачкали пеленальный столик и оставили беспорядок на всей площади.

