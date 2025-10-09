В Нижегородской области вандалы сломали общественный туалет

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров заявил, что в Городце на зиму закроют общественные туалеты, до этого их ломали вандалы, теперь нужен ремонт, сообщает pravda-nn.ru .

«Думаю, вряд ли можно обвинять в этом свинстве туристов, которые стремятся приехать в Городец за совершенно иными эмоциями. Как тогда воспринимать происходящее?» — сказал Мудров.

По его словам, в происшествии, скорее, могут быть виноваты местные, которые таким образом демонстрируют демарш по отношению к гостям города.

В уборной повредили электропроводку, разбили указатель эвакуации, запачкали пеленальный столик и оставили беспорядок на всей площади.

В связи с неудовлетворительным состоянием санитарных блоков, требующих обновления, их функционирование будет приостановлено на зимний период с последующим возобновлением весной.

Руководство округа выразило надежду, что за время простоя будет проведена разъяснительная работа с населением, чтобы возобновление работы туалетов не повлекло за собой дополнительных расходов на устранение последствий вандализма со стороны посетителей, радостно воспринявших открытие.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.