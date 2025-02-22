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Мужчина разбился, упав с Ленинградского моста на севере Москвы

Мужчина разбился при падении с Ленинградского моста на севере российской столицы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в субботу около 8:20. Неизвестный упал на лед канала им. Москвы на глазах у автомобилистов.

Прибывшие на место городские экстренные службы констатировали смерть мужчины от полученных травм.

Ранее криминалист Следственного комитета выпал из окна Судебно-экспертного центра на улице Строителей в Москве. Пострадавшего госпитализировали.