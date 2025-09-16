Мужчина пытался вывезти из РФ чертежи коллекционных скрипок XlX–XX веков

В аэропорту Домодедово у россиянина нашли несколько чертежей коллекционных скрипок XlX–XX веков, которые он пытался вывезти из страны. Мужчину задержали, на него могут завести уголовное дело, сообщает «Осторожно, Москва» .

Необычный груз выявили в аэропорту Домодедово таможенники. Они обнаружили у одного из пассажиров представляющую культурную ценность печатную продукцию.

Россиянин пытался провезти шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов. Это были в том числе копии форм и размеров скрипок Амати, Гварднери и Страдивари. При этом никаких разрешающих документов на вывоз данного груза у мужчины при себе не было.

В итоге россиянина задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение культурных ценностей).

Ранее таможенники обнаружили 300 кг наркотиков, которые пытались ввезти в РФ под видом яблок из Молдавии. Их перевозила фура, в которой была 21 тонна фруктов.