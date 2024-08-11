сегодня в 15:41

Мужчина пострадал в дорожной аварии в Кемерове

На проспекте Притомский в Кемерове произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, сообщает «Сiбдепо» .

«Жигули» сильно пострадали в аварии. У машины искорежен кузов.

Как рассказали очевидцы, что водитель Chevrolet жив, а второго увезли в больницу.

В кузбасском центре медицины катастроф отметили, что с места ДТП госпитализировали 23-летнего мужчину. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Кемеровской области двое подростков, катавшихся на электросамокате, сбили ребенка на тротуаре. У мальчика диагностировали травму головы.